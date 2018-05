Hamulce bez tajemnic, czyli jakie objawy powinny nas zaniepokoić, a które świadczą o ich prawidłowym działaniu

U

kład hamulcowy jest podstawowym i najważniejszym z elementów bezpieczeństwa w samochodzie. Skutecznie i dobrze działający nie tylko zminimalizuje skutki wypadku, ale może pozwolić na jego uniknięcie. W wywiadzie - będącym swoistego rodzaju poradnikiem - przybliżymy działanie układu hamulcowego, jego zachowanie które może świadczyć o usterce, jak również objawy będące jego prawidłową pracą.Kiedyś, gdy samochody były lżejsze, do sprawnego hamowania wystarczały hamulce bębnowe na obu osiach. Jednak w pewnym momencie okazały się one niewystarczające i w efekcie zastąpiono je skuteczniejszymi hamulcami tarczowymi niewentylowanymi. Początkowo stosowano je tylko na osi przedniej, z tyłu pozostawiając bębny. Z czasem jednak hamulce tarczowe zaczęły pojawiać się na obu osiach i dzisiaj jest to już standard w zdecydowanej większości samochodów. Jak wiadomo, podczas hamowania, w wyniku tarcia wytwarzane jest ciepło, w związku z tym tarcze niewentylowane w pewnych sytuacjach się przegrzewały. Dlatego wprowadzono tarcze wentylowane, które lepiej odprowadzają ciepło. Składają się one z dwóch płaszczyzn ciernych połączonych ze sobą żebrowanym elementem. Dzięki temu pomiędzy obiema tarczami przepływa powietrze i są one chłodzone, a w konsekwencji mniej się przegrzewają. Efekt to wyższa skuteczność hamowania. Tarcze wentylowane montowane są z reguły na przedniej osi, z tyłu spotyka się je zdecydowanie rzadziej, głównie w samochodach z wyższej półki.Dokładnie tak.Nie. Wynika to z tego, że tarcze wentylowane z reguły są grubsze, a poza tym wymagają dopasowanego do nich zacisku. Dlatego takie przeróbki są niedozwolone. Samochód zawsze powinien mieć takie hamulce, jakie przewidział producent.To na pewno nie jest normalny objaw. Taki symptom może świadczyć o skrzywieniu tarczy hamulcowej. Produkty niskiej jakości, gdy są rozgrzane, potrafią ulec zwichrowaniu po wjechaniu w kałużę - zimna woda w kontakcie z gorącym metalem powoduje taki właśnie efekt. Trzęsienie się kierownicy podczas hamowania może też świadczyć o niewłaściwym montażu tarczy podczas jej wymiany - mechanik mógł nie wyczyścić piasty koła, co powoduje, że tarcza nierówno do niej przylega.Na pewno nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jazdy. Piszczenie może pojawić się wtedy, gdy tarcze hamulcowe pochodzą od innego producenta niż klocki. Nie jest to jednak takie niepokojące, ponieważ wjeżdżając na stację diagnostyczną i badając hamulce okazuje się, że wszystko jest w porządku. Piszczenie może być jednak denerwujące zarówno dla kierowcy, jak i otoczenia.Może to mieć miejsce, gdy ktoś nieumiejętnie wyczyścił prowadnicę, co sprawia, że klocek hamulcowy nie jest w stanie swobodnie i płynnie pracować w jarzmie. W efekcie klocek z jednej strony tarczy może się zaklinować, a hamował będzie tylko ten z drugiej strony. Taka usterka jest niepokojąca, ponieważ bardzo obniża skuteczność hamowania. Da się to łatwo zweryfikować podczas pomiaru na stacji diagnostycznej. Nie dość, że jest to niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy, to jeszcze naraża użytkownika samochodu na dodatkowe koszty, wynikające z konieczności wymiany tarcz i klocków.Tak, to też może mieć wpływ. Dlatego zawsze najlepiej jest stosować tarcze i klocki tego samego producenta.Oczywiście, ponieważ w momencie awaryjnego hamowania samochód może nawet wpaść w niekontrolowany poślizg i stanie się niesterowny. Przyczyną ściągania jest nierównomierna siła hamowania pomiędzy kołami z prawej i z lewej strony. Powodem może być zapieczony tłoczek w zacisku. W skrajnym przypadku może hamować tylko jedna strona. Jest to niebezpieczne, dlatego trzeba udać się do serwisu, co kończy się nawet wymianą całego zacisku.Nie, to nie jest nic strasznego. Jeśli samochód dobrze się prowadził i hamował bez zarzutu, to nie ma się czego obawiać. Osad na feldze to efekt zastosowania zamienników klocków o gorszej jakości niż produkty renomowanych producentów. Takie zamienniki mają bardzo miękką masę cierną, która szybciej się zużywa i w związku z tym mocniej pyli brudząc felgę.Nie. Jeśli chodzi o samochody z hamulcami bębnowymi na tylnej osi może zdarzyć się bowiem tak, że szczęka hamulcowa opuści miejsce swojego mocowania i jest luźna. W momencie hamowania styka się ona z bębnem, ale bęben przeciąga ją i uderza o jakiś element. Powodem jest pękniecie jakiejś zawleczki, podkładki lub sprężyny. W efekcie słyszalne będzie uderzenie. W przypadku hamulców tarczowych przyczyną może być luźny klocek hamulcowy w jarzmie, co sprawia, że podczas hamowania słychać charakterystyczny stuk. Nie należy tego bagatelizować, tylko udać się do serwisu celem zlokalizowania i naprawy usterki.Nie, to normalna rzecz. Taki osad, a konkretnie nalot korozyjny pojawia się nawet już po kilku godzinach postoju, szczególnie wtedy, gdy wilgotność powietrza jest duża lub pada deszcz. Już po pierwszym lub maksymalnie po kilku hamowaniach taki nalot znika i nie ma sensu się tym przejmować.Coś w tym jest, ponieważ w trakcie serwisowania samochodów, podczas doboru klocków czy elementów typu cylinderek hamulcowy w bębnach czy cały zestaw naprawczy do zacisku, zawsze pytamy, czy jest to pojazd z ABS-em czy bez ABS-u. Wynika z tego, że wspomniane części nie są wcale identyczne. Jeżeli porównalibyśmy ze sobą klocki przeznaczozne do aut z ABS-em i bez niego, to okazałoby się, że wielkościowo są one takie same, ale różnica tkwi w masie uszczelniającej. Wnioskuję więc, że klocki przeznaczone do współpracy z układem ABS są do tego odpowiednio przystosowane. To samo dotyczy zacisków bądź cylinderków hamulcowych. Dlatego przy doborze części zamiennych trzeba mieć to na uwadze i stosować takie elementy, z jakimi auto wyjechało z fabryki i jakie zaleca producent.Zgadza się.Przede wszystkim nie decydujmy się na naprawdę tanie zamienniki, ponieważ ich jakość jest adekwatna do ceny. Nie bez powodu części pochodzące od renomowanych producentów są znacznie droższe. Przykładowo, tarcza Boscha kosztuje dwa razy więcej niż najtańszy zamiennik, ale w zamian za to otrzymujemy porządny, przebadany w laboratorium produkt. Poza tym w autoryzowanych serwisach Boscha, takich jak nasz, klienci mogą zgłaszać niepokojące objawy, które zaobserwowali podczas jazdy, typu nadmierne zużycie, pylenie czy piszczenie. Takie zgłoszenia wysyłamy do centrali Boscha, która je analizuje i wdraża środki zaradcze na etapie produkcyjnym danej części. Uważam, że w przypadku najtańszych zamienników nie można na to liczyć.Co prawda w samochodach osobowych nie spotkałem się z pękniętą tarczą, ale z rozwarstwioną już tak. Za to w samochodach ciężarowych, które również serwisujemy w naszej firmie, rzeczywiście widziałem promieniście popękane tarcze. Takie zaniedbania to już skrajna nieodpowiedzialność, mogąca skończyć się drogową tragedią.Nie, to niedozwolone. Mechanik bierze odpowiedzialność za wykonaną naprawę układu hamulcowego, więc montowanie używanych części byłoby z jego strony całkowicie lekkomyślnym i nierozsądnym działaniem. Nowe części nie są wcale aż tak bardzo drogie, aby posiłkować się elementami używanymi. Tym bardziej że chodzi tutaj o bezpieczeństwo. A na tym nie warto oszczędzać.To prawda. Instrukcja mówi, że aby wszystko się dotarło trzeba przejechać kilka-kilkanaście kilometrów, zakładając oczywiście, że podczas tej jazdy będziemy musieli niejednokrotnie użyć hamulców. Chodzi o to, aby powierzchnia klocka idealnie dopasowała się do tarczy. Warto również wiedzieć, że po kompleksowej wymianie elementów układu hamulcowego nie należy od razu gwałtownie hamować. Trzeba to robić delikatnie, aby nowe części mogły się spokojnie dotrzeć.